Sedotto dal barocco, Matt Dillon torna a Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seduto in compagnia, a sorseggiare un drink e consumare qualcosa nel locale Doppio Zero, nel cuore del centro storico di Lecce, a due passi dal Duomo. L'attore Matt Dillon torna nel barocco, che ha conosciuto negli anni passati, per una vacanza di primavera. E naturalmente è stato paparazzato dagli avventori del locale.