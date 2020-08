Oltre un milione di euro per i banchi monoposto destinati alle Superiori: così si garantirà il distanziamento

Ultimo aggiornamento: 11:51

Mentre l'orizzonte del rientro tra i banchi è sempre più addensato dalle nubi dell'incertezza, la Provincia di Lecce porta a casa 1 milione e 300mila euro per garantire l'avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico.Si tratta di un finanziamento che Palazzo di Celestini ha ottenuto tramite l'apposito bando del ministero dell'Istruzione. Fondi destinati alle scuole superiori del Salento. E che consentiranno l'acquisto di banchi monoposto, sedie e arredi nuovi per garantire il distanziamento tra gli studenti.Il rientro a scuola a settembre, nell'era targata Covid-19 , deve però fare i conti con dubbi e preoccupazioni. E con una gestione ancora tutta da programmare e sperimentare. Tra poche aule e pochi docenti, la campanella di settembre rischia di risuonare come un allarme. I pacchetti di misure anti-Covid hanno varie opzioni al vaglio: ingressi scaglionati e accessi cadenzati ogni 15 minuti. E il sistema di didattica mista che prevede, a rotazione, la metà degli studenti presente in classe a seguire la lezioni e, in contemporanea, l'altra metà degli alunni collegata a distanza, da casa. Oppure l'ipotesi di lezioni anche pomeridiane per spalmare le presenze: una possibilità, quella di dividere gli alunni delle classi per turni, che ha già innescato i propositi di sciopero delle famiglie.A piazzare il carico sulle incertezze è anche la continua evoluzione delle direttive del ministero dell'Istruzione: l'ultima inversione ad U è delle scorse ore e prevede l'obbligo in aula delle mascherine per gli alunni. Una misura (che vale per tre mesi) in grado di rimuovere la spada di Damocle del distanziamento, ma che sta già facendo discutere.Insomma, ancora si naviga a vista. Intanto, la provincia di Lecce potrà contare sul finanziamento di 1 milione e 300mila euro ottenuto dal Ministero nell'ambito degli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule, a seguito dell'emergenza Covid.Una parte di questi fondi, ovvero 183mila euro, sarà subito destinata all'acquisto di nuovi banchi e sedie: si tratta di arredi che saranno distribuiti tra i 42 istituti superiori del territorio salentino, così da garantire il distanziamento tra i 38.847 alunni frequentanti, suddivisi in 1.873 classi, su un totale di 100 immobili, tra sedi centrali e succursali. In queste ore, il presidente della Provincia, Stefano Minerva, ha firmato il provvedimento con cui approva la scheda progettuale sintetica per le forniture redatta dal Servizio edilizia e programmazione rete scolastica guidato dal dirigente Dario Corsini. La scheda, unica per tutti gli edifici scolastici di competenza di Palazzo dei Celestini, riguarda l'approvvigionamento di banchi monoposto e sedie. Arredi idonei a favorire il distanziamento tra gli studenti così come previsto dalle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico e dal successivo documento adottato dal ministero dell'Istruzione.«Per ottimizzare i tempi, avevamo già chiesto ai dirigenti scolastici degli Istituti d'istruzione secondaria superiore di nostra competenza di indicare il fabbisogno di arredi ed attrezzature scolastiche per favorire il necessario distanziamento all'interno dei plessi scolastici. Da questa istruttoria preliminare è scaturita la scheda sintetica, in base alla quale nei prossimi giorni porteremo a completamento le procedure di approvvigionamento di banchi e sedie - spiega il presidente Minerva -. Fin dall'inizio del mandato, il diritto allo studio e la sicurezza delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi all'interno delle aule scolastiche sono stati una priorità della nostra azione di governo. Il finanziamento ottenuto - sostiene il presidente della Provincia - e il lavoro fin qui svolto, grazie all'efficienza del nostro Servizio di edilizia scolastica e al costante rapporto di collaborazione con i dirigenti scolastici, sono una dimostrazione concreta dell'impegno in questa direzione».