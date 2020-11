La beffa per prof e studenti: arrivano i nuovi banchi, ma la scuola è deserta

Arrivano i banchi innovativi e le sedie monoposto per garantire il distanziamento in classe, ma la scuola è chiusa. In un clima surreale il dirigente dell’istituto alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi, Vincenzo Micia, ha ricevuto gli arredi promessi ad inizio anno scolastico dal ministero della Pubblica Istruzione.

La consegna ha il sapore della beffa, visto che gli studenti sono a casa e le lezioni si svolgono online. «Speriamo, quanto prima, di poter tornare alla normalità - dice il dirigente -. Per il momento stiamo continuando a svolgere in presenza le attività laboratoriali per dare valore alla funzione professionalizzante e vocazionale tipica del nostro indirizzo».

Trecento i banchi monoposto arrivati ieri mattina per sostituire i vecchi banchi di scuola, ai quali si aggiungeranno nelle prossime ore altri duecento pezzi per soddisfare il fabbisogno dell’intero istituto. La scuola ha chiesto al ministero anche le sedute didattiche di tipo innovativo, attrezzate per un uso multifunzionale, con almeno cinque ruote, un ripiano di lavoro mobile e un ripiano portalibri o portazaino. Ne arriveranno, a giorni, cinquanta pezzi. Che si aggiungeranno ai banchi nuovi ma, al momento, inutilizzati.

Ultimo aggiornamento: 01:30

