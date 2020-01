Scontro sulla via per il mare: grave un motociclista di 14 anni

Ultimo aggiornamento: 15:12

Poco prima dell'ora di pranzo si è verificato un incidente molto grave sulla strada che da Melendugno, nel Salento , conduce alla marina di San Foca, lungo il litorale Adriatico.I mezzi coinvolti sono due: una moto, guidata da un ragazzo di 14 anni di Cavallino, e un'auto con una coppia di coniugi di Calimera, R.T e B.C. le loro iniziali. Il motociclista è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Lecce dove è stato sottoposto a una Tac per il trauma cranico riportato nella caduta. E' grave. Dalle prime informazioni raccolte, la vettura si trovava in sosta.