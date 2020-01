Scontro fra auto nella notte: feriti gravemente cinque giovanissimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono almeno cinque i feriti, tra cui uno in prognosi riservata, tutti giovanissimi, di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture sulla Avetrana-Manduria, in provincia di Taranto . Intorno alle quattro della notte, per cause in corso di accertamento, le tre automobili si sono scontrate all’incrocio con la strada che porta sul litorale di via Chidro.Più mezzi del 118 hanno soccorso i feriti trasportandoli negli ospedali di Manduria e Taranto. Il più grave di tutti, un venticinquenne di Torricella che era a bordo di una delle auto, è stato trasferito direttamente nella neurochirurgia dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Non correrebbe pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Manduria.