Scontri al derby Gallipoli-Nardò: dieci feriti, tifosi in questura

La riapertura dello stadio “Bianco” di Gallipoli si tinge di nero. Violenti scontri tra tifoserie si sono registrati nel tardo pomeriggio di ieri, al termine della partita di calcio tra i padroni di casa e il Nardò. Diversi i fermi di polizia e alcuni tifosi costretti alle cure ospedaliere per le ferite rimediate nello scontro. Il derby in campo si era chiuso col successo per 2 a 0 del Gallipoli. Ma all’uscita dall’impianto da gioco le due tifoserie sono entrate a contatto, facendo scoppiare prima dei tafferugli e poi una guerriglia che ha scatenato grande paura e la corsa al riparo di famiglie e tifosi che hanno visto trasformato in terrore quella che sino a poco prima era stata una festa di sport. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli uomini della Digos di Lecce e dai colleghi del commissariato di polizia di Gallipoli, lo scontro, in cui sono volati calci, pugni, e colpi proibiti anche con mazze e altre oggetti, avrebbe riguardato le fazioni ultras delle due tifoserie.

L'allarme

L’allarme lanciato dai presenti, ha richiamato all’esterno dello stadio i poliziotti e gli uomini della Digos che hanno dovuto faticare non poco a placare il violento scontro e riportare la situazione in un clima di normalità.

Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. L’intervento dei poliziotti ha invece portato all’identificazione di diversi tifosi, poi trasferiti in Questura a Lecce, dove nelle prossime ore verranno valutate eventuali responsabilità e i conseguenti provvedimenti da parte del Questore. Le indagini di polizia proseguiranno e non è escluso che ulteriori elementi, utili a chiarire dinamica dello scontro ed altri soggetti coinvolti, potrebbero arrivare dalla visione dei fotogrammi delle telecamere installate all'esterno dello stadio "Bianco".