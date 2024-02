Brindisi calcio, tra i tifosi contro il Foggia anche il cestista statunitense John Brown

John Brown III ultras del Brindisi calcio per una sera. In occasione del derby contro il Foggia, infatti, la formazione biancazzurra ha potuto contare sul supporto di un tifoso d’eccezione: il cestista statunitense, di proprietà del Monaco, ha infatti approfittato dei tre giorni liberi concessi dal club dopo il k.o. nella coppa di Francia per fare rientro nel capoluogo adriatico dove ha giocato (con la canotta della Happy Casa Brindisi) dal 2018 al 2020 e si è concesso un lunedì sera sugli spalti del Fanuzzi, nella Curva Sud. La sua presenza non è passata inosservata anche per il suo temperamento e per l’amore verso i colori biancazzurri.

Brown, infatti, ha sostenuto il «suo» Brindisi insieme al tifo organizzato, lanciando cori e sollevando persino amici e supporters nel settore più caldo dell’impianto comunale di via Benedetto Brin. Il suo legame con la città, insomma, continua a resistere nonostante i chilometri e il trascorrere degli anni. Il passato non si cancella: anche da protagonista assoluto in Eurolega, John Brown resta brindisino nel cuore.