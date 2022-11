Derby a rischio, solo 100 biglietti per gli ospiti: entrambe le squadre in campo con la scritta "trasferte libere" sulla maglietta

"Trasferte libere, il calcio è della gente". Martina e Fasano sono scese in campo così domenica scorsa per protestare contro la decisione dell'Osservatorio e delle autorità competenti di concedere ai tifosi ospiti appena cento biglietti. Il derby è uno dei più sentiti in Puglia. Le due squadre non si affrontavano da anni, entrambe lanciate in un campionato importante in Serie D, avrebbero voluto una cornice di pubblico all'altezza. Dopo la decisione di concedere solo cento tagliandi ai tifosi del Fasano, questi hanno preferito disertare completamente l'appuntamento, per evitare di decidere a tavolino a chi dare il biglietto e a chi no.

Una protesta simbolica

Il messaggio forte è arrivato da entrambe le società. "Una protesta simbolica - ha scritto la pagina Instagram ufficiale del Martina - ma significativa per sottolineare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che i derby, tutte le gare di campionato e ogni singola partita, hanno bisogno della presenza del pubblico e dei tifosi per il bene del calcio, delle società, degli incassi, dello spettacolo e di tutto ciò che questo gioco rappresenta. Ci auguriamo che questo piccolo segnale trovi eco su tutti i campi affinché si riesca ad invertire un trend sempre più mortificante per i veri attori di questo sport".