Schianto sulla provinciale Veglie-Novoli: ferito gravemente un centauro di Campi Salentina

Schianto in moto sulla strada provinciale che da Veglie porta a Novoli, con un centauro gravemente ferito. L'uomo, un 63enne di Campi Salentina, soccorso dai sanitari del 118, lotta tra la vita e la morte in ospedale.

Sul posto per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Campi Salentina.

L'impatto

L'incidente è avvenuto intorno alle 13, lungo la provinciale Novoli-Veglie, che si ricollega con l'arteria stradale per Porto Cesareo. Secondo una prima parziale ricostruzione dei fatti, il centauro avrebbe perso il controllo della moto, andando ad impattare violentemente contro un muro perimetrale, situato a ridosso della strada. Nessun altro mezzo sarebbe coinvolto nel sinistro.