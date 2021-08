Incidente lungo la provinciale: muore un motociclista

LATIANO - Tragico incidente stradale nella tarda serata lungo la provinciale Latiano-Torre Santa Susanna. Nello scontro violento tra un'auto (una Kya) e una moto, con una dinamica ancora da chiarire, ha perso la vita un centauro 49enne di Latiano, Gianpiero Barletta, residente in provincia di Modena. Ferito e sotto choc il conducente della vettura, un pensionato 70enne di Latiano. Teatro della tragedia un tratto della provinciale, a pochi chilometri dal centro abitato di Latiano.

Il dramma

All’arrivo dei soccorsi, il conducente della motocicletta era già in condizioni critiche. Inutilmente, gli operatori sanitari hanno cercato di rianimare il 49enne, riverso a terra a pochi metri dalla sua Yamaha. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere, nonostante lo sforzo degli operatori del Servizio 118. L'incidente si è verificato a pochi chilometri dal centro abitato di Latiano, ma in agro di Torre Santa Susanna. Per questo, a procedere, sono i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, sul posto per raccogliere ogni elemento utile a chiarire la dinamica dello schianto ed appurare eventuali responsabilità.