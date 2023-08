Salento, sbarco di migranti: soccorse 11 persone, ci sono anche bambini e una donna incinta

Nella mattina di oggi, intorno alle 9, si è verificato un nuovo sbarco di migranti lungo le coste salentine, nel porto di Santa Maria di Leuca. Undici persone in totale, di cui cinque donne, quattro uomini e due bambini tra i sei e i sette anni, sono stati intercettati nel loro tentativo di raggiungere le coste italiane. Tra di loro, anche una ragazza incinta.

Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di due gruppi familiari provenienti dalla Siria, giunti via mare a bordo di un veliero.

Le autorità hanno intercettato il natante grazie al sistema radar della Guardia di Finanza.

I soccorsi

Immediatamente si è attivata l'unità BS per affrontare la situazione. All'arrivo delle forze militari, le operazioni di sbarco erano già in corso. Tuttavia, grazie alla tempestività dell'intervento, è stato possibile bloccare sul nascere un tentativo di fuga da parte di cinque persone, che sono state prontamente fermate da una pattuglia della tenenza della Guardia di Finanza di Leuca. Tutto si è concluso in tempi brevi e in modo positivo.

I soccorritori del servizio sanitario 118 sono intervenuti per valutare le condizioni di salute dei migranti, compresa la donna incinta. Una volta fornite le cure iniziali, le persone sono state trasferite presso un centro di accoglienza, dove riceveranno ulteriori assistenze. Al momento, non è ancora stato possibile identificare gli scafisti responsabili dell'organizzazione di questo viaggio rischioso. Come spesso accade nei casi di sbarchi di dimensioni limitate e di natura familiare, non è escluso che il veliero possa essere stato manovrato autonomamente dalle stesse persone a bordo.