Sant'Oronzo, la statua torna con un po' di maquillage a zigomi e naso. Sui social scatta il dibattito sulle differenze

Dopo circa cinque anni di lavori, nella giornata di domani la copia della statua del Santo Patrono verrà finalmente riposizionata sulla colonna di Piazza Sant’Oronzo a Lecce. Immediatamente si è scatenato sui social network il confronto tra la copia, che sarebbe costata ben oltre le previsioni iniziali, e il suo originale, ed ecco che ne sono state evidenziate le prime diversità. In particolare, sono state riscontrati differenze a zigomi, palpebre e naso tra le due statue.

La statua di Sant'Oronzo tornerà a svettare in cima alla colonna romana, al centro dell'omonima piazza intitolata al patrono della città, da domani.

Durante una cerimonia pubblica che inizierà alle ore 12, alla presenza del sindaco Carlo Salvemini e delle autorità, dopo la benedizione dell'arcivescovo metropolita Michele Seccia, l'opera d'arte, commissionata dall'Amministrazione comunale alla Fonderia Nolana Del Giudice, sarà issata e collocata sulla colonna.

Sulla curiosità e sulle differenze, a intervenire è il Codacons di Lecce col responsabile Cristian Marchello che spiega: "A ben guardare sembrerebbe infatti che il posizionamento della mano destra e delle famose tre dita Benedicenti sia difforme rispetto all’originale, addirittura qualcuno ipotizza una certa qual non somiglianza tra le due statue. Siamo certi che di queste lievi difformità, ove presenti, il nostro Santo Patrono si interessi ben poco, così come siamo certi che continuerà a proteggerci da tutte le nostre sventure in un momento in cui se ne avverte un particolare bisogno ed anche perché una volta posizionato sulla colonna le stesse non potranno essere visibili ad occhio nudo".

Resta pur sempre il fatto che il lungo tempo passato dall’incarico alla consegna della copia "fosse sintomo di certosina precisione nell’esecuzione della stessa, tale da non lasciare adito neanche alla benché minima polemica. Auspichiamo quindi che nella giornata di domani non vi siano altri intoppi nella corretta collocazione della copia della Statua poiché non vorremmo che il nostro Patrono finisca nel tritacarne della campagna elettorale. Ed è proprio per questo motivo che il Codacons di Lecce aveva auspicato che la sua ricollocazione avvenisse in un periodo diverso da quello scelto dall’amministrazione comunale, proprio al fine di evitare ogni possibilità che Sant’Oronzo finisca per essere tirato per la stola per finalità puramente elettorali".