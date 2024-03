Sant'Oronzo torna in piazza: la (copia) della statua presto sulla colonna

Sant'Oronzo è pronto a tornare sulla colonna in piazza. Tempi e modi saranno svelati nella conferenza stampa fissata per domani - 28 marzo - nella sala Opena Space di Palazzo Carafa. La copia della statua di Sant'Oronzo, realizzata per conto dell'Amministrazione comunale dalla Fonderia Nolana Del Giudice, dunque è pronta per essere ricollocata sulla colonna romana in piazza sant'Oronzo. Alla conferenza prenderanno parte il sindaco Carlo Salvemini con l'arcivesovo metropolita Michele Seccia che illustreranno alla città tempi e modalità del la ricollocazione.

Interverranno la soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Lecce e Brindisi Francesca Riccio e il consulente scientifico dell'Amministrazione Raffaele Casciaro (dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento).

La copia

La copia della statua del santo è terminata.

I tempi

Realizzata grazie ad una raccolta fondi - finanziata dalla comunità leccese attraverso lo strumento ministeriale nato per favorire il mecenatismo culturale, l'Art Bonus, raccolta fondi che segna ad oggi un totale di erogazioni ricevute pari a 240.580 euro - la Fonderia Nolana Del Giudice ha prima di tutto effettuato un calco in gomma siliconata con matrice in resina acrilica, seguito dalla stampa in 3D delle parti non calcabili per poi procedere alla ricostruzione della statua del santo.

La copia della statua doveva essere pronta per la festa dei Santi Patroni dello scorso agosto, poi rinviata allo scorso mese di gennaio. Adesso i tempi dovrebbero essere maturi e la statua tornerà preso sulla colonna di piazza Sant'Oronzo con il santo che tornerà a vegliare sulla città.