Lecce, Sant'Oronzo torna in piazza: ora c'è la data. L'annuncio del sindaco

C’è la data: il prossimo 13 aprile la statua di Sant’Oronzo ritornerà in cima alla colonna romana al centro della Piazza. Lo ha annunciato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini che nel corso della conferenza stampa ha illustrato quello che sarà l’iter che verrà seguito per il ricollocamento del santo patrono in piazza. Un momento che la città aspetta dal 30 gennaio 2019 giorno in cui il santo è stato rimosso per avviare i lavori di restauro.

Un lungo percorso

Un traguardo, quello del prossimo 13 aprile che non si sarebbe potuto raggiungere senza la generosità di tutti coloro che hanno partecipato attraverso lo strumento dell’Art Bonus, con i quali sono stati raccolti 240 mila euro. La copia della statua del santo patrono arriverà in città il prossimo 11 aprile, successivamente verrà realizzata in piazza Sant’Oronzo una vera e propria area di cantiere per poi procedere con il riposizionamento del santo patrono. L’originale, per il momento, rimarrà all’interno dell’atrio di Palazzo Carafa.