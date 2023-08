San Lorenzo, controlli in Baia Verde: quattro denunciati per rissa

In occasione della notte di San Lorenzo, il Questore ha intensificato i controlli nella città di Gallipoli e soprattutto nella zona di Baia Verde, meta di tanti giovani vacanzieri che affollano le spiagge per ammirare le stelle cadenti. Quattro persone denunciate per rissa.

I servizi interforze (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia Locale) sono stati svolti sin dal pomeriggio di ieri 10 agosto e sono terminati nella tarda mattinata di oggi, quando all’alba è scattato un servizio da parte degli agenti del Commissariato e dei carabinieri della Compagnia di Gallipoli e unità cinofile della Guardia di Finanza, per contrastare reati di spaccio, furti, aggressioni e accampamenti vari.

La rissa

Durante i controlli si è reso necessario l’intervento degli agenti del Commissariato perché era stata segnalata una rissa scoppiata a pochi metri dall’area interessata dai controlli.

In effetti, arrivati sul posto gli agenti hanno verificato la presenza di due vacanzieri che poco prima si erano scontrati, per futili motivi, con altri due giovani locali rimediando escoriazioni varie, tranne per un vacanziere che è stato trasportato in ospedale per un trauma facciale con rottura del naso e prognosi di 30 giorni.

Per questo motivo, risponderanno tutti e 4 di rissa aggravata dalle lesioni gravi.

I controlli in sei lidi: 5 regolari

All’esito dell’attività, sono stati controllati 5 stabilimenti balneari, tutti in regola sotto il profilo della sicurezza balneare.

In un altro lido, invece, in piena notte c'erano giovani che bellavano e musica ad alto volume, ben oltre l’orario consentito dall’ordinanza sindacale.

Occupazione abusiva di suolo pubblico

Altri 3 esercizi commerciali del centro storico sono stati sanzionati per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con arredi vari oltre lo spazio consentito dal titolo concessorio.

Sgomberato un accampamento abusivo

All’alba di oggi, inoltre, i poliziotti ed i finanzieri, accompagnati anche dalle unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno svolto una mirata attività di controllo all’interno della pineta di Baia Verde dove hanno rinvenuto un accampamento di cittadini extracomunitari, risultati, solo in parte, in regola con il permesso di soggiorno che, con tende, sdraio, fornelletti, tegami e giacigli vari di fortuna, avevano creato una loro dimora, vicina alle spiagge dove solitamente vendono articoli da spiaggia.

Altri 3 cittadini extracomunitari, tutti originari del Gambia, tutti senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, sono stati sorpresi sulle dune a bivaccare sotto le tende. Uno di questi, è stato anche denunciato per il reato di spaccio perché trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e marijuana. Tutti sono stati espulsi dal territorio nazionale.

Infine, la Polizia Locale ha elevato 5 verbali per inosservanza dei divieti di accampamento e bivacco imposti dal Sindaco di Gallipoli. I trasgressori hanno poi provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo le tende e le attrezzature varie posizionate sull’arenile.