L'idea del Comune salentino con i fondi dell'Unione Europea: in arrivo il w-ifi gratis in centro per tutti

A Salice Salentino prende avvio il progetto "Galattica", realizzato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mimino Leuzzi, grazie soprattutto, ad un cospicuo finanziamento regionale intercettato dall'Ente nord salentino. Saranno infatti molteplici le iniziative che nei prossimi mesi vedranno impegnati i numerosi partner coinvolti nella progettualità. Su tutti però, è il lancio del Wi-Fi libero nelle vie centrali del paese, la prima vera novità con cui l'amministrazione dà il via al progetto. Il finanziamento ottenuto, infatti, oltre a consentire di arredare i due nodi destinati al progetto Galattica il Centro Parrocchiale e la Chiesa di Santa Filomena dotandoli, tra le altre cose, di computer e televisori che potranno essere utilizzati per incontri ed eventi culturali, ha permesso all'Amministrazione di garantire la copertura internet nei due centri asserviti al progetto Galattica e di realizzare una rete Wi-Fi libera ed aperta nella zona centrale del paese, sede del progetto, a ridosso della centrale Piazza Plebiscito.

Il commento del sindaco

Soddisfazione ed orgoglio per l'importante attività avviata è stata espressa dal primo cittadino salicese Leuzzi. «SaliceFree in Piazza e via Vittorio Emanuele è un punto di partenza, non certo di arrivo dichiara il Sindaco Cosimo Leuzzi l'accesso libero alla rete vuole essere un incentivo alla rivitalizzazione del nostro centro storico, un progetto pilota che vorremmo estendere anche a via Umberto I, parallelamente al progetto di riqualificazione che sta per partire in quella zona, nell'auspicio che possa contribuire a portare nuova linfa alla zona commerciale del paese».