Clonato l'account su Facebook dello Zoosafari: la truffa con le carte di credito

Una pagina Facebook identica a quella ufficiale in cui si promuove un concorso per ottenere biglietti gratis ma che altro. Tuttavia non è che una truffa. Ad essere ignaro (sino a qualche giorno fa) protagonista della vicenda è lo Zoosafari di Fasano che ha segnalato a Meta e alla Polizia postale l’accaduto.

Nella pagina fake, oltre tutto, per avere i biglietti gratis occorre versare 1,50 euro tramite carta di credito. E così facendo molti rischiano che il dato sensibile della carta finisca in mano dei truffatori. «Come gruppo Zoosafari vogliamo allertare i nostri utenti e visitatori che qualcuno non ancora identificato ha clonato il nostro account Facebook – recita una nota ufficiale del parco faunistico fasanese – ed in questo account fasullo si chiede di partecipare ad un concorso in cui si vincerebbero biglietti di ingresso gratuiti, a fronte di un contributo di un euro e 50 centesimi come tassa di partecipazione, oltretutto con richiesta di dati sensibili quali quelli della vostra carta di credito. Lo Zoosafari di Fasano è totalmente estraneo a tale iniziativa e ha denunciato già da tempo il tutto alle autorità competenti. Ribadiamo pertanto che si tratta di una truffa ed invitiamo a non pagare nulla e a non comunicare alcun vostro dato sensibile. Ci spiace deludere i presunti vincitori del concorso ma è nostro dovere ricordarvi di prestare molta attenzione».

In migliaia caduti nella trappola

In migliaia hanno risposto al concorso fake e nei commenti si legge la rabbia di molti utenti che hanno poi capito di come in effetti si trattasse di una truffa. Una truffa ben ingegnata dato che la pagina si chiama, appunto, Zoosafari di Fasano con tanto di foto degli animali. Secondo la pagina, il parco, per festeggiare un suo fantomatico compleanno, ha deciso di indire un concorso e regalare biglietti d’ingresso. «Vinci 4 biglietti per lo Zoosafari Fasano – si legge nel post della pagina fasulla -. Lo Zoosafari Fasano festeggia il suo compleanno. Ed è per questo che ti facciamo un regalo. Per festeggiare il nostro anniversario, regaliamo 4 biglietti a 10 fortunati vincitori. Ogni carta regalo contiene: 4 biglietti per Zoosafari Fasano. I biglietti sono validi per un anno dalla data di emissione. Contatteremo personalmente i vincitori su Messenger, al termine del concorso». Per partecipare al concorso i “furbetti” hanno allegato un link in cui chiedono il versamento di un euro e 50 e il numero della carta di credito oltre anche ai dati anagrafici. Allo Zoosafari, quello vero, sono arrivate decine di segnalazioni di gente che ha chiesto spiegazioni ed ecco che l’ufficio sicurezza del parco ha scoperto l’inghippo e si è messo in moto per fermare la truffa ma soprattutto per tutelare il buon nome dell’azienda. «Comunichiamo a tutti i nostri follower ed ignari, che la pagina Facebook che sponsorizza questa immagine con concorso annesso, è una pagina fake – è postato sulla pagina ufficiale del parco -. Noi in quanto azienda abbiamo già segnalato a Meta il problema. In attesa di un intervento, invitiamo tutti a non partecipare e soprattutto a segnalare pagina e post: basta toccare sotto l’immagine di copertina, selezionare cerca assistenza o segnala la pagina ed ancora selezionare Truffe e Pagine false».