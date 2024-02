Salento, 87enne accoltella elettricista e gli sfascia l'auto

Chiamato per un pronto intervento al sistema di videosorveglianza, un elettricista finisce al Pronto soccorso, ferito alla schiena, dall’anziano proprietario di casa. L’episodio, dai contorni ancora poco chiari, si è verificato ieri pomeriggio attorno alle 16 in una villetta alla periferia di Strudà, frazione di Vernole, in Salento.

Cosa è successo



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, l’elettricista era stato contattato dall’87enne per risolvere un presunto guasto all’impianto di videosorveglianza. Duranti i lavori però, per cause ancora in fase di accertamento, l’anziano forse infastidito da qualcosa, avrebbe reagito malamente e nonostante le difficoltà motorie, avrebbe afferrato un attrezzo appuntito e sferrato un colpo all’uomo, così da procurargli una ferita dietro la schiena. L’elettricista, ferito e in preda alla paura, è fuggito all’esterno della casa in cerca di aiuto.

L’anziano però, non contento, è uscito anche lui in strada e armato di bastone si è scagliato contro l’auto dell’operaio, una Fiat Multipla, sfondando il parabrezza e danneggiando la carrozzeria.

In breve sul posto, allertati da alcuni residenti della zona che avevano assistito alla scena, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Lecce che hanno bloccato l’anziano e placato gli animi.

Completate le procedure di rito e sentito il pm di turno, l’87enne è stato denunciato a piede libero. L’elettricista ferito, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in codice giallo in ospedale per essere medicato alla schiena.