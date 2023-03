Disposta l'autopsia sul corpo dell'elettricista precipitato dalla scala. L'addio di Sabrina, dovevano sposarsi

Sarà effettuata mercoledì prossimo, 22 marzo, l’autopsia sul corpo di Andrea Santorsola e al contempo sarà conferito l’incarico al medico legale indicato dalla Procura di Brindisi. Santorsola, 32enne elettricista di Oria, è morto mercoledì scorso dopo essere precipitato da una scala il giorno prima in un cantiere edile in contrada Palmitella a Mesagne.

Quattro indagati



Dopo l’espianto degli organi, la salma è rimasta a disposizione della magistratura inquirente che ha già iscritto nel registro degli indagati quattro persone (difese dall’avvocato massimo Manfreda, la famiglia si è affidata all’avvocato Nicola Marseglia) , sebbene non sia escluso che - sempre a loro garanzia - altre se ne aggiungano nei prossimi giorni. Santorsola era anche vice presidente dell’oratorio Sing Don Bosco, un’associazione di cui aveva cominciato a far parte quando aveva appena 14 anni e grazie alla quale aveva conosciuto l’amore della sua vita: Sabrina.

L'amore per Sabrina: dovevano sposarsi

Un legame, il loro, divenuto sempre più saldo tra un’esperienza e l’altra. Un legame che neppure una morte così improvvisa ha reciso e anzi sembra aver rinsaldato, anche se Sabrina ha bisogno di tempo per elaborare questo immane lutto. Andrea le avrebbe chiesto di sposarlo il 31 gennaio 2024, sul palco durante la sua amata Festa Don Bosco. Doveva essere una sorpresa, ma oggi purtroppo si può dire. Sabrina avrebbe risposto di sì e sarebbe proseguito quel loro sogno insieme cominciato anni fa in oratorio, quando erano solo dei ragazzini. Sabrina non si capacita che il suo Andrea non ci sia più e il mondo le è crollato addosso.



I due vivevano quasi in simbiosi e condividevano praticamente tutto, anche il profilo facebook che non a caso riporta due nomi: “Andrea Sabrina”. Non c’erano segreti tra loro ma anzi una complicità massima e un amore insospettabile al giorno d’oggi quando si parla di persone così giovani. Sabrina, straziata, ha deciso di postare sul social network le loro ultime foto insieme. Lei e Andrea sono Campomarino, sul molo. Quella passeggiata romantica a contatto stretto col mare che costeggia il porticciolo e che in molti conoscono e percorrono. Andrea e Sabrina ci erano stati domenica scorsa, perché anche il mare d’inverno ha il suo fascino. Erano felici e innamorati, mai si sarebbero aspettati che il loro sguardo verso quell’orizzonte così nitido e radioso sarebbe stato spezzato 24 ore dopo da una tragedia incomprensibile, sotto ogni angolazione.



Sabrina ha scritto ieri un post pubblico sul profilo in comune con Andrea: “La nostra ultima foto insieme. Se avessi saputo che sarebbe stata l’ultima te ne avrei fatto migliaia. Se avessi saputo che martedì era l’ultimo giorno che ti avrei visto non ti avrei lasciato andare! Se avessi saputo ti avrei baciato, abbracciato e accarezzato senza staccarmi da te! Ma in tutto c’è un “se avessi”. La mattina mi sembra inutile alzarmi dal letto, mi sembra inutile affrontare una giornata, mi sembra tutto inutile. E’ inutile questa vita senza te. Mi manchi tanto”.