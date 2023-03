Morto l'elettricista caduto da una scala durante i lavori in un cantiere

Non ce l’ha fatta Andrea Santorsola, 32 enne di Oria, che martedì intorno alle 9 è rimasto vittima di un incidente sul lavoro: è precipitato da una scala in un cantiere edile. L’elettricista era al lavoro in contrada Palmitella in agro di Mesagne quando ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è cascato battendo la testa. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Brindisi, dove è deceduto ieri sera.

Troppo gravi le ferite



Il trauma cranico riportato dopo la caduta non gli ha purtroppo lasciato scampo, nonostante i tentativi di salvarlo da parte del personale sanitario dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dov’era stato trasportato in gravi condizioni a seguito dell’incidente. La morte cerebrale di Andrea, molto noto nel suo comune di residenza anche per il suo essere un volontario di lungo corso, è stata dichiarata nel primissimo pomeriggio di mercoledì.



La morte, dopo il necessario periodo di osservazione di sei ore, è giunta solo in serata. La famiglia nel frattempo ha dato il consenso alla donazione degli organi, che saranno utili a salvare o a lenire le sofferenze di altre vite. La Procura ha concesso il nulla-osta all'espianto.

Ore di angoscia

Prima il Pronto soccorso, poi la Neurochirurgia con un delicato intervento chirurgico, infine la Rianimazione. Il trauma cranico commotivo è però stato molto importante e nella mattinata di mercoledì le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate, tanto purtroppo da spingere i medici ad avviare gli accertamenti per la dichiarzione di morte cerebrale. Familiari e conoscenti hanno pregato per lui, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano.

Andrea è molto conosciuto dalla comunità perché è anche vice presidente dell’oratorio Sing Don Bosco, un posto che frequenta da quando aveva 14 anni. Sull’incidente indagano i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Brindisi e anche lo Spesal dell’Asl ha acquisito informazioni. Santorsola era all’opera per una ditta edile con sede a Mesagne.