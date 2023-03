Lacrime e commozione al funerale di Andrea, morto sul lavoro. Il suo ultimo gesto di generosità

Tanta commozione sia all’entrata della bara che all’uscita della stessa dalla chiesa. Applausi e palloncini, oltre che la banda, a cura dell’Oratorio Don Bosco. Una folla composta ha salutato per l’ultima volta il 31enne di Oria Andrea Santorsola, elettricista morto una decina a seguito di un incidente sul lavoro in un cantiere edile in contrada Palmitella a Mesagne.

Il parroco della chiesa di San Francesco d’Assisi don Giuseppe Leporale ha parlato di Andrea come ne parlano tutti, cioè benissimo. Era un gran bravo ragazzo, ma non per dire. Sempre rivolto al prossimo e sempre pronto ad aiutare.

Il suo ultimo gesto di generosità

Il suo ultimo gesto di generosità è stato quello della donazione deglio organi, deciso da papà Paolo mamma Tina - presenti in chiesa e in lacrime per tutto il tempo - con anche il consenso della fidanzata di Andrea, Sabrina. I due si sarebbero sposati il prossimo anno e lui le avrebbe chiesto la mano il 31 gennaio, in occasione della festa di Don Bosco.