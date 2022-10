Salento, malore in casa ma l'ambulanza resta bloccata: le auto bloccano la strada

Accusa un malore mentre è in casa, ma l'ambulanza non riesce a passare perché le auto bloccano la strada. Gli operatori hanno dovuto percorrere una strada in senso vietato per riuscire ad arrivare in tempo e soccorrere una donna. È accaduto a Tricase, comune in provincia di Lecce.

«Da queste parti non è la prima volta che accade - segnala la signora Antonietta Cavalieri - questo è dovuto alle auto parcheggiate selvaggiamente in particolar modo la sera». Teatro della surreale vicenda è largo Legari all'incrocio con via degli Scolopi, in pieno centro storico a Tricase. Una donna ha accusato un malore e ha dovuto attendere prima di veder spuntare all'orizzonte i sanitari del 118 che pur raggiungere l'abitazione della donna hanno dovuto percorrere una strada a senso vietato.