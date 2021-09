Salento, travolto da un crollo al cantiere edile: muore operaio di 39 anni. Lascia un figlio di pochi mesi

Ancora una vittima del lavoro nel Salento: nel pomeriggio, infatti, mentre era impegnato sul cantiere per la ristrutturazione di un immobile in via vicinale San Nicola a Palmariggi, ha perso la vita Fabio Sicuro, 39 anni, di Martano. L'uomo - dalle prime ricostruzioni dell'accaduto - non sarebbe sopravvisuto alle ferite riportate da un improvviso crollo del lastricato solare dell'edificio, sul quale stava lavorando con un martello pneumatico: i lavori di demolizione e successiva ristrutturazione erano regolarmente autorizzati e, ad eseguirli, era impegnata una impresa edile di Cannole.

Sul posto, allertata dagli altri operai presenti e che hanno assistito alla scena, una ambulanza del 118 che ha trasportato Sicuro a sirene spiegate all'ospedale di Scorrano: ma la corsa si è rivelata inutile, il 39enne è spirato all'arrivo al nosocomio “Ignazio Veris Delli Ponti”. Sul cantiere sono arrivati anche i carabinieri ddella stazione di Scorrano e della compagnia di Maglie e gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl che si sta occupando - collaborando con la Procura - di raccogliere le testimonianze di questa ennesima tragedia. Su disposizione del magistrato di turno, Maria Vallefuoco, l'area di cantiere è stata sequestrata e la salma di Sicuro trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale di Lecce dove sarà eseguita l'autopsia per stabilire con esattezza le cause della morte.

Fabio Sicuro lascia la moglie e un figlio di pochi mesi. «Hai lasciato nel nostro cuore un vuoto incolmabile» il messaggio della sorella Daniela, mentre l'intera comunità di Martano, addolorata, si è stretta attorno alla famiglia.