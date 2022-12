Salento, un pedone è stato investito da un'automobile: soccorso e trasportato in ospedale

Un pedone investito da un’auto su via IV Novembre a Copertino: ricoverato in ospedale in codice giallo. L’incidente si è verificato poco prima delle 20.

Cosa è successo

Il conducente della vettura, avrebbe visto sbucare all’improvviso il pedone, non riuscendo a frenare in tempo e colpendolo sul fianco.

Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure al ferito hanno disposto il ricovero per ulteriori accertamenti all’ospedale cittadino “San Giuseppe”. Per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza.