Cade dal terrazzo, soccorso in strada da alcuni automobilisti: in rianimazione un giovane

Cade dal terrazzo e nessuno se ne accorge: tragico ritrovamento per alcuni automobilisti di passaggio che hanno soccorso un giovane di 32 anni di San Pietro Vernotico.

L'episodio

Il giovane esanime era riverso per strada in via Lecce e alcuni automobilisti di passaggio hanno pensato ad un investimento. Sul posto sono giunti in poco tempo i soccorsi che hanno trasportato il giovane in ospedale mentre i carabinieri della locale stazione hanno fatto i primi rilievi. Solo la visione di alcune telecamere private del circondario hanno accertato che il giovane è precipitato dal terrazzo di casa della nonna. Ulteriori accertamenti faranno luce sull’accaduto che finora presenta numerosi lati oscuri.

Il ragazzo è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi e versa in condizioni disperate. Saranno le indagini in corso a chiarire cosa può essere successo e se il ragazzo sia stato vittima di un incidente. Al momento del ritrovamento, intorno alle 22 e 30 di giovedì sera, il giovane era privo di coscienza e giaceva al centro della strada in una pozza di sangue.