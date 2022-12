Finisce nel mare con la sua auto, tragedia al porto: morto un uomo, forse un suicidio

Dramma questa mattina a Molfetta, nella zona del porto: un'automobile è finita in mare per cause ancora da accertare. Immediato l'arrivo di Carabinieri, Vigili del Fuoco e Capitaneria di Porto. All'interno della vettura era presente un uomo per il quale non c'è stato nulla da fare: i soccorritori hanno solo potuto constatare il suo decesso dopo le complesse operazioni di recupero.

Le ipotesi al vaglio

C'è riserbo sull'identità della persona deceduta e, inevitabilmente, non si esclude l'ipotesi di un suicidio. Momenti di apprensione in tutta l'area portuale: la tragedia si è consumata nei pressi del faro.