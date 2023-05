Dalla Lucania al Salento: nel parco naturale di Ugento scoperta una nuova specie di orchidea

Una nuova specie di orchidea, mai avvistata in provincia di Lecce, arriva nel parco naturale regionale "Litorale di Ugento". Si tratta della Ophrys lucana. La scoperta è avvenuta nelle scorse ore negli ambienti retrodunali dell'area protetta.

Specie tipica del territorio lucano (da cui prende il nome), non era mai stata rinvenuta in provincia di Lecce, mentre è presente con pochissimi esemplari in provincia di Taranto.

"Nel nostro territorio - spiega lo scopritore, la guida ambientale escursionistica Aigae Francesco Salvatore Chetta - questa orchidea spontanea è la più tardiva del genere Ophrys, comincia a fiorire infatti in pieno maggio. Una scoperta incredibile che arricchisce ulteriormente il già ricco patrimonio floristico del Parco, il quale purtroppo deve fare i conti con l'imminente arrivo del turismo di massa estivo e con i tanti illeciti che ogni settimana segnaliamo all'ente Parco e alle autorità preposte".