Salento, scoperta una nuova orchidea spontanea: è la prima segnalazione in Puglia

Una nuova orchidea avvistata per la prima volta in Puglia. Si tratta di un raro ibrido tra “Anacamptis papilionacea” e “Serapias lingua”, che prende il nome scientifico di “x Serapicamptis barlae”. La scoperta nelle scorse ore in una campagna alla periferia di Leverano, nel Nord Salento, in una zona di macchia mediterranea.

A intravedere l'orchidea è stato Fernando Caputo.

Dopo aver rinvenuto l'esemplare, lo scopritore si è rivolto all'esperto Roberto Gennaio, che ha eseguito una serie di studi morfologici, ha rilevato i dati biometrici della pianta e ha consultato la bibliografia, arrivando così alla conclusione che si trattava proprio della “x Serapicamptis barlae”. «È un regalo botanico prezioso - afferma Gennaio - che Madre natura ci ha voluto donare per questa Santa Pasqua. Grazie all'amico Fernando Caputo che ha rinvenuto l'esemplare e al conforto scientifico dell'amico e botanico Piero Medagli». Si tratta, come si diceva, della prima segnalazione per la Puglia. Lo studio sarà pubblicato sulla rivista scientifica del Giros, il Gruppo italiano per la ricerca sulle orchidee spontanee.