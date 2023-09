Salento, parcheggi abusivi al servizio dei lidi: due sequestri a Porto Cesareo

Evasione fiscale, contraffazione, abusivismo commerciale e traffici illeciti più in generale. Con l'obiettivo di prevenire e contrastare questi reati, la Guardia di Finanza del comando provinciale di Lecce ha effettuato nei giorni scorsi una serie di controlli fra Lecce e Melpignano, dove si svolte, rispettivamente, la festa per Sant'Oronzo e la Notte della Taranta. I controlli scaturiti anche da una serie di segnalazioni fatte dai cittadini al numero 117 (attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette).

Le attività

Le ispezioni hanno permesso di contestare numerose violazioni per mancata emissione di documenti fiscali, per l'irregolare memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi nei confronti di svariate attività commerciali e di prestazioni di servizi. L’attività di controllo ha anche consentito alle Fiamme Gialle salentine di sequestrare fra Lecce ed Otranto oltre 2.000 prodotti, fra giochi, bigiotteria e articoli vari, ritenuti contraffatti e privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

Il nodo parcheggi

L'attività di controllo ha interessato anche diverse attività di Porto Cesareo, dove sono state sequestrate due aree di 8.000 e 4.500 metri quadrati, sfruttate come parcheggi abusivi a ridotto dei lidi. Anche in questo caso, quattro persone sono state denunciate alla magistratura per le ipotesi di reato di esecuzione abusiva di opere su beni demaniali.

Ancora. A Matino sono stati sottoposti a sequestro amministrativo quattro pc sfruttati per giochi e scommesse ritenuti illegali.