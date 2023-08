Lecce, festa di Sant'Oronzo: parcheggio e navette gratuite in alcune zone. I divieti e le regole

La raccomandazione è sempre la stessa e vale ancora di più in questi giorni di festa: lasciate l'auto a casa e usate i mezzi pubblici. Anche perché l'area della fiera è interdetta al traffico veicolare fino a sabato.

Le navette gratuite saranno attive nei giorni della festa patronale (24, 25 e 26 agosto) dalle 18 alle 01. I visitatori, i turisti e i leccesi potranno parcheggiare comodamente e gratuitamente al Foro Boario, a Settelacquare o al Mercato Bisettimanale e salire sul bus che li condurrà nel cuore della festa, e ritorno.

Saranno attive due linee: la linea rossa collegherà con frequenza 10 minuti il Foro Boario al centro città (fermata in via Garibaldi), con partenza dalla fermata City Terminal; la linea verde farà la spola tra il centro città e il Luna Park con frequenza 15 minuti, fermando ai parcheggi di Settelacquare e Mercato Bisettimanale.

Gli orari dei bus

Anche quest'anno l'orario di servizio su tutta la rete del trasporto pubblico, ad eccezione delle circolari C2 e C3, sarà prolungato fino a mezzanotte. L'esercizio del trasporto pubblico di Lecce, disegnato a raggiera dal centro, garantirà collegamenti con la Festa Patronale da tutti i quartieri, le frazioni, i borghi e le marine fino alla sera. Info su www.sgmlecce.it

Per consentire lo svolgimento della della Fiera di Sant'Oronzo fino alle 7 del 27 agosto, vigerà il divieto di fermata negli spazi dove saranno posizionate le bancarelle, dunque sui lati sinistro di Via XXV Luglio da Via Trinchese a Viale Marconi, su Viale Marconi, Viale Lo Re (fino a Piazza Italia), su Via Costa, sulle vie Cavallotti, San Francesco d'Assisi e Garibaldi nella corsia interna, Via Maremonti ambo i lati.

Inoltre, sempre fino alle 7 del 27 agosto, il traffico sarà interdetto sulla corsia interna di Via Cavallotti, Via San Francesco D'assisi, Via Garibaldi, via XXV Luglio, Via Costa, Via Fazzi, Viale Marconi, Via Maremonti, le corti limitrofe, Viale Lo Re (fino a Piazza d'Italia), Via Brunetti, Via dei Verardi.

Viale De Pietro sarà percorribile a senso unico in uscita dal centro, da Via Garibaldi a Piazza del Bastione. Da Piazza del Bastione verso il centro potranno entrare solo i veicoli autorizzati.

Sui viali storici e vie limitrofe il traffico sarà interdetto (ad esclusione dei veicoli dei residenti e di quelli autorizzati) dalle ore 18:30 alle ore 01.00 dei giorni della Festa patronale. Il provvedimento riguarderà viale Otranto (da via Don Minzoni a via Cavallotti), Via Leuca (da via Del Delfino a Viale Otranto), Piazza Tito Schipa, viale Cavallotti corsia esterna, via Liborio Romano, via Filzi, via 140mo Reggimento Fanteria, via Bacile, via Toselli, Piazza Angelo Rizzo, Piazza Aymone. Nello stesso orario Viale Don Minzoni sarà a senso unico in uscita tra Viale Otranto e Via Miglietta.

Un'area di sosta riservata alle persone con disabilità in possesso di pass Cude è stata individuata in via Cavallotti sul lato sinistro della corsia, tra via 95° e via Trinchese.

Inoltre oggi per tutta la durata della processione di oggi, dalle 19, sarà interdetta la circolazione di tutti i veicoli lungo il percorso: Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele II, via Petronelli, Via degli Ammirati, Piazza Vittorio Emanuele, via Federico D'Aragona, via dei Perroni, Porta San Biagio, Viale Lo Re, Via XXV Luglio, Via Trinchese, Piazza Sant'Oronzo.