Salento, a Santa Cesarea le panchine per sedersi e ammirare il mare

Il mare fonte di ispirazione ma più di tutto teatro a cielo aperto per chiunque voglia godersi lo spettacolo seduti su una panchina particolare. E così che nasce a Santa Cesarea Terme l’idea di colorare e scrivere pensieri d’amore su circa sette panchine in legno dipinte, di rosso, azzurro, verde e giallo, posizionate sul lungomare della marina e nel vicino Porto Miggiano.

Le frasi

Un salotto vista mare con panchine speciali: ognuna riporta una scritta. "Vestiti di cielo e di stupore ti porto al mare", oppure ancora “E in mezzo a questo mare che cercherò di scoprire quale stella sei”, "Siamo le onde di un mare grande” . «Non è una idea solo mia racconta - Abbondanza la donna da cui è partita l’iniziativa di colorarle – diciamo che è un lavoro di squadra in cui sono coinvolti vari amici che, con me, realizzano fisicamente le scritte. Siamo una bella squadra che è riuscita a creare una sinergia sia con il parroco che con l’amministrazione comunale. Vogliamo far diventare la nostra bellissima idea un messaggio d’amore per tutti».

Il progetto

Le panchine sono state realizzate in legno da due falegnami Sigfrido Borgia e Claudio Maiorano nell'ambito di un progetto proganizzato dall'Oratorio guidato dal parroco Don Pasquale Fracasso. Le panchine dunque risultavano rudimentali, fino a quando Abbondanza e altri cittadini, compreso il parroco, hanno deciso di dare loro "voce". «Sono felice e orgoglioso della comunità - spiega don Pasquale, queste sedute servono a farci riflettere, indentifica in un messaggio la forza e la gratuità di quanti si mettono a disposizione degli altri».

Dunque sul lungomare di Santa Cesarea sarà bello fermarsi a guardare un tramonto, seduti su una panchina-messaggio, dove il colore e le parole insieme alla bellezza del mare diventano un quadro vivente. Le panchine sono diventate attrattiva per tante persone che frequentano la marina salentina; sono diventate luogo di curiosità che spesso finisce in una foto speciale.