Ecco le nuove panchine per ricordare grandi atleti. Nasce così via “Maestri dello Sport”

Via “Maestri dello Sport”: stamattina l’annuncio pubblico di una via dedicata a Valerio Leo, Piero Corvino, Gianfranco Marchello e Damiano Bonatesta, che presto diventerà realtà dopo l’ok giunto nelle scorse ore da parte della prefettura di Lecce.

La cerimonia di inaugurazione di quattro panchine e delle aiuole – sulla via cittadina che costeggia l’edificio delle poste e quello bancario - si è svolta questa mattina a Lizzanello, alla presenza del sindaco Costantino Giovannico, dell’amministrazione comunale, dell’associazione politico-culturale “Un Paese Migliore Lizzanello e Merine” promotrice dell’iniziativa, del parroco don Francesco, delle famiglie dei quattro “maestri dello sport”, della comunità tutta e delle società e delle federazioni sportive locali, ma anche della rete dell’associazionismo locale, di singoli e istituzioni che hanno condiviso l’idea.

Il ricordo dei grandi uomini



Quattro grandi maestri dello sport di Lizzanello che hanno trasmesso ai giovani del posto e non solo, i valori della solidarietà, della sana competizione, dell’integrazione, dell’amicizia e dell’impegno.

Calcio, pallavolo, judo, in ogni settore a Lizzanello ci sono stati nel corso degli anni delle personalità e dei grandi uomini che oggi non ci sono più, ma che hanno lasciato vivo il loro ricordo attraverso gli ideali coltivati e tramandati di generazione in generazione. Sono, lo ricordiamo, Damiano Bonatesta prima calciatore e poi fondatore e presidente della Scuola Calcio Lizzanello, Gianfranco Marchello dirigente CONI, maestro di Judo, fondatore e responsabile dell’associazione “Judo Club Olimpia”, Piero Corvino consigliere comunale, giocatore, fondatore e presidente della MC Volley Lizzanello e Valerio Leo presidente della Nuova Lizzanello Sport e co-fondatore della Scuola Calcio Lizzanello.