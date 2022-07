Brindisi, le panchine ricaricano cellulari e tablet con l'energia solare

Il cellulare è scarico, siete in vacanza e non c'è la possibilità di caricarlo. A quanti sarò capitato almeno una volta di vivere una disavventura di questo tipo. Da oggi, però, per i turisti in transito in città c’è la soluzione. Il Comune di Brindisi ha installato pochi giorni fa, nei punti più nevralgici del centro storico, dodici panchine ad energia solare in grado di ricaricare smartphone e tablet.

Ambiente e innovazione

Un segnale di sensibilità e di attenzione nei confronti dell’ambiente e dell’innovazione tecnologica già adottato in molte altre città d’Italia. Che si tratti di un cellulare o di un portatile, il gioco è fatto: basterà collegare il proprio dispositivo alla panchina smart e attendere l’avvenuta ricarica. Una novità che sarà sicuramente molto apprezzata se non altro perchè metterà fine alla disperata ricerca di una presa di corrente quando la batteria del cellulare comincia a dare segni di “stanchezza” e si rischia di non poterlo più utilizzare per ore.

«Da oggi nel centro storico di Brindisi - afferma il primo cittadino Riccardo Rossi - nei pressi di beni culturali stiamo installando le panchine smart, alimentate con pannelli solari dove sarà possibile, una volta entrate in funzione, ricaricare i cellulari e altri dispositivi elettronici tramite porta Usb o in modalità Wifi. Le panchine sono anche dotate di un sistema di geolocalizzazione, utile in caso di furto.

Il progetto

È uno dei primi passi del progetto “Percorsi e cammini storici” dell’amministrazione comunale, nato dalla collaborazione con l’associazione Brindisi e le Antiche Strade e redatto dall’architetto Mina Piazzo, finanziato dal Gal Alto Salento per la valorizzazione di un percorso storico dove offrire, allo stesso tempo, un servizio a chi visita la nostra città ma anche ai cittadini».

Il percorso verrà segnalato tramite pannelli informativi con QRcode, dotato di rastrelliere per bici e ci saranno anche ulteriori interventi di valorizzazione che vi racconteremo nel dettaglio non appena saranno completati. «Le dodici panchine - conclude il sindaco Rossi - sono state intastallate in: piazza San Giovanni al Sepolcro, lungomare Regina Margherita all’esterno della Casa del Turista e all’interno nei pressi dell’area archeologica, via Carmine nei pressi del Calvario, piazzetta Colonne, largo San Paolo di fronte alla chiesa, corte dell’ex convento Scuole Pie, via Marconi vicino alla chiesa di San Benedetto».