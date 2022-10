Panchine monumentali con alcuni articoli della Costituzione italiana. L'idea arriva da Copertino, in provincia di Lecce, ed è stata già messa in pratica in alcuni punti. Le panchine monumentali sono state installate nei pressi di alcune scuole. Se ci si siede su, si può anche studiare nuovamente la Costituzione. L'idea è del sindaco, Sandrina Schito, che ha annunciato l'iniziativa tramite il proprio profilo Facebook.