Torre dell'Orso, panchina vista mare che invita al sentimento: cosa si può fare

Una panchina vista mare ispira sempre tanto sentimento, emozioni che ora hanno un nome. La terrazza panoramica di una nota gelateria a Torre dell’Orso, marina di Melendugno in provincia di Lecce, da qualche giorno ha dato i nomi di azioni e sentimenti a delle sedute. E così si trova la panchina per “fare pace”, per “litigare”, “per coccolare”, per “limonare”, per “mangiare”.

In un tempo in cui si è sempre più soli e si ha sempre qualcosa da fare sembrano quasi invitare alla sosta obbligatoria, se proprio non si riesce a rimanere fermi a godere del panorama ognuno può scegliere l’azione che meglio gli appartiene. Non sono panchine dal design innovativo, né realizzate con materiali di pregio, sono delle sedute “privilegiate” perché consentono di ammirare uno dei panorami che si affaccia sulla bellissima baia ed invitano il turista o il visitatore a fermarsi e a godere delle emozioni. In un epoca in cui si fa tutto di corsa senza prestare attenzione a quello che si fa, troppo presi dagli smartphone e dal conseguente isolamento, fermarsi a condividere dei momenti con qualcuno è un invito che ormai è diventato sin troppo esplicito. E c’è chi sui social pubblica le foto commentando “panchine d’amore desolatamente vuote, ci stiamo inaridendo…”