Serie C, valzer delle panchine: Taranto-Di Costanzo è fatta. Il Foggia ci riprova per Colombo. La mappa delle panchine

Il Taranto prenderà Nello Di Costanzo, il Monopoli Giuseppe Laterza e il Foggia ci prova con Alberto Colombo. Il valzer delle panchine pugliesi di Serie C è appena iniziato ma propone già una serie di spunti interessanti. A partire dalla situazione del Taranto, con Laterza che ha salutato con una conferenza stampa - e adesso andrà al Monopoli, a meno di clamorose rivelazioni - e i rossoblù che chiuderanno per portare a casa Nello Di Costanzo, che all'inizio della prossima settimana firmerà il contratto e si ricongiungerà al neo direttore sportivo, Nicola Dionisio (erano al Brindisi assieme).

APPROFONDIMENTI CALCIO Taranto, il saluto di Laterza: "Due anni bellissimi, ero...

Foggia, tris di nomi pesanti

Il Foggia ci prova per Colombo, ex Monopoli, ma c'è tanta concorrenza, da Carrarese e Renate fino a un sondaggio dell'Ascoli, in Serie B. Tra gli ex, invece, c'è l'ufficialità di Fabio Prosperi (ex Taranto, era al Vastogirardi in Serie D l'anno prossimo) come nuovo tecnico del Campobasso.