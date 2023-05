La formazione più forte di calciatori nati in Puglia: ecco le scelte di Chat Gpt

La premessa è obbligatoria: la formazione che propone Chat Gpt è sottoponibile a diverse discussioni. E ci sono tanti adattamenti in campo. Già il calcio è di per sé materia che fa discutere ed esistono milioni di allenatori, figuriamoci se è un sistema di intelligenza artificiale a dire la sua. Ma abbiamo interrogato Chat Gpt per fare la fatidica domanda: qual è la formazione più forte di tutti i tempi composta da calciatori che sono nati in Puglia.

Ecco allora le scelte, il modulo è un 3-4-3 (con diversi adattamenti).