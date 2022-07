Incidente tra auto e scooter: la conducente si allontana, poi chiama i carabinieri

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente stradale verificatosi ieri sera sulla provinciale Melissano - Felline all'altezza dello svincolo per la ss274, nel Salento. Un tratto che si conferma molto pericoloso poichè situato all'uscita di una curva.

La ricostruzione

Stando alla ricostruzione affidata agli agenti della Polizia Locale di Melissano diretti dal comandante Giovanni Schirinzi, M.M., 39enne residente a Ugento (ma originario di Melissano), transitava in direzione della frazione di Alliste alla guida di uno scooter 500cc quando dalla complanare si è immessa sulla provinciale C.N., una donna di Ugento di 60 anni al volante di una Dacia Sandero. L'impatto è stato violento e il centauro, che indossava il casco, è stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista, probabilmente in preda al panico, non si è fermata a prestare soccorso e ha preferito allontanarsi. Nel frattempo, sul luogo dell'incidente, è giunta la Polizia Locale e il personale sanitario del 118.

Non è grave

Il giovane è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Sacro Cuore di Gallipoli ma, fortunatamente, le sue condizioni, dopo i primi momenti di paura e i successivi accertamenti, non sono risultate gravi e non è in pericolo di vita. La donna, intanto, resasi probabilmente conto della leggerezza commessa e, soprattutto, della grave violazione al codice della strada, ha bloccato il veicolo in via De Gasperi a Melissano e ha telefonato al 112 dei carabinieri per raccontare quanto fosse accaduto: ora rischia una denuncia per omissione di soccorso.