Salento, incendio divampa in un terreno: un uomo resta gravemente ustionato

Gravemente ustionato a causa di un incendio divampato in un terreno. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Gallipoli. Si tratta di un uomo di 66 anni che, stando ai primi elementi raccolti, si trovava in un appezzamento di terra in zona Li Monaci, alla periferia della Città Bella. Quando è divampato il rogo, il malcapitato non è evidentemente riuscito ad allontanarsi in tempo ed è stato raggiunto dalle fiamme.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno domato le fiamme e stanno mettendo in sicurezza i luoghi. L'uomo, che pare non fosse cosciente all'arrivo dei soccorsi, avrebbe riportato ustioni di terzo grado ed è stato soccorso dal personale del 118.