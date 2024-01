Salento, incendio allo stabilimento balneare nella notte: le fiamme inghiottono la struttura. Video

Alle ore 20.30 di ieri, una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Lecce, distaccamento di Veglie, è intervenuta in località Torre Squillace del comune di Nardò per un incendio che interessava la struttura in legno dello stabilimento balneare Acqua Azzurra Beach & Club.

Cosa è successo

Giunti sul posto, gli uomini del Vigili del Fuoco hanno immediatamente messo in atto le procedure per fronteggiare e contenere l’incendio, con intervento su più fronti, coadiuvati da ulteriori due squadre con autobotti che la centrale operativa 115 ha fatto convergere sul posto dalle sedi di Lecce e Gallipoli.

Le operazioni si sono concluse con il completo spegnimento intorno alle 2 di notte, scongiurando ulteriori conseguenze per persone o proprietà pubbliche e private.

Attualmente sono in corso indagini per determinare l'origine e la natura dell'incendio.