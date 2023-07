Incendio sul lungomare: in fiamme il lido "Il Trullo". Era oggetto di gara: due le proposte di gestione presentate

Un incendio, nelle prime ore di questa mattina, ha interessato l’ex Lido Trullo sul lungomare di San Giorgio a Bari. Alcuni automobilisti, accortisi del fumo alzarsi dalla struttura, hanno allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti. L’incendio è stato spento in poco tempo. Resta da capire quali possano essere le cause del rogo, ma al momento non sembrano esserci elementi che possano far ipotizzare il dolo.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri, le cui indagini faranno luce sull’accaduto. Da quantificare i danni, considerando che la struttura dell’ex Lido Trullo era al centro di una gara per la quale erano state presentate due proposte qualche settimana fa.