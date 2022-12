Salento, fruttivendolo rapinato: malviventi in fuga con 900 euro. Caccia alla Uno bianca

Lo hanno atteso sotto casa per puntargli una pistola e sottrargli 900 euro in contanti e due assegni e poi darsi alla fuga. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, a Racale, in via Marsala: due uomini incappucciati e con il volto coperto da passamontagna sono entrati in azione nei pressi dell'abitazione di un fruttivendolo.

Un raid di pochi secondi



L'ambulante, un 42enne del posto, una volta giunto vicino casa si è visto raggiungere dai due malviventi i quali, armati di pistola, hanno intimato al malcapitato di consegnare il denaro. Il fruttivendolo senza opporre resistenza ha consegnato diverse banconote per un totale di 900 euro e due assegni.

Una volta sottratto il senato i due sono scappati a bordo di una Fiat Uno bianca. I carabinieri della locale stazione hanno subito avviato le indagini per rintracciare i due malviventi dei quali ancora non si hanno tracce.