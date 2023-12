Salento, nasconde oltre mezzo kg di droga (cocaina) nella testata del letto: arrestato

Oltre mezzo chilo di droga, di tipo cocaina, nascosta nella testiera del letto, e per un 64enne di Trepuzzi scattano le manette. Si tratta di Raffaele Giannone, già noto alle forze dell'ordine. Lo stupefacente è finito sotto sequestro insieme a 7.500 euro e al materiale per il confezionamento delle dosi.

L'arresto

A stringere le manette ai polsi dell'uomo sono stati i carabinieri della stazione cittadina, diretti dal comandante Giovanni Papadia, al termine di una perquisizione che ha permesso di rinvenire lo stupefacente nonostante l'uomo lo avesse occultato in sette confezioni ben nascoste nelle due testate del letto matrimoniale.

Il controllo è scattato contestualmente all'esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Lecce. All'interno dell'imbottitura delle due testate del letto i militari hanno rinvenuto due borselli che contenevano gli involucri di cocaina. Ma c'era anche dell'altro. Nella stessa camera da letto, infatti, sotto al piumone, è stato trovato un terzo borsello con all'interno 7.500 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Nel vano cucina, poi, il materiale verosimilmente usato per il confezionamento delle dosi: cinque rotoli di nastro isolante e un rotolone di buste per alimenti compatibili con il cellophane usato per confezionare i “cipollotti” di cocaina. In tutto, sono stati rinvenuti 574 grammi di droga.

Il denaro e il materiale per il confezionamento

Lo stupefacente , il denaro e il materiale per il confezionamento delle dosi sono stati sottoposti a sequestro, mentre l'uomo è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito. Su disposizione del pubblico ministero di turno, poi, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È difeso dall'avvocato Antonio Savoia e nei prossimi giorni dovrà presentarsi dinanzi al giudice per le indagini preliminari per l'udienza di convalida dell'arresto e per l'interrogatorio di garanzia, durante il quale potrà eventualmente esporre la sua versione dei fatti.