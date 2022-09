Salento, donna muore da sola in casa: il cadavere trovato dai vigili del Fuoco

Dramma della solitudine ieri sera a Cavallino, in Salento. I soccorsi dei vigili del Fuoco e del 118 intorno alle 21, un’abitazione in via De Dominicis hanno portato al rinvenimento del cadavere di una 54enne, deceduta nella propria abitazione per cause naturali. La donna viveva da sola in casa.

L'allarme

A lanciare l’allarme alcuni familiari e conoscenti della signora che da giorni non avevano più sue notizie. Si è reso quindi necessario l’intervento dei caschi rossi. Una volta aperta la porta d’ingresso dell’abitazione però è emerso il triste epilogo.

Il corpo della donna era riverso esanime in cucina. E così come constatato dai sanitari, la 54enne era deceduta per il sopraggiungere di un malore.