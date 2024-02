Salento, giovane architetto trovata morta in casa dal marito: la donna era incinta

Tragedia a Novoli in serata: 31enne trovata morta in casa dal marito. La giovane donna, sposata da un anno e incinta di pochi mesi, è stata stroncata da un arresto cardiaco.

Il dramma si è consumato intorno alle 20. La donna, una giovane architetta molto conosciuta nel paese del nord Salento, si trovava da sola nella sua abitazione quando improvvisamente si è sentita male. Il marito, rientrato a casa dal lavoro, ha trovato il suo corpo riverso sul pavimento del bagno e allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il cuore della 31enne aveva già smesso di battere.

Gli accertamenti

Gli accertamenti avviati dai carabinieri, sulla scorta dei riscontri dei sanitari avrebbero confermato il decesso della donna per morte naturale.

Tuttavia ulteriori analisi potrebbero essere disposte nelle prossime ore per accertare le cause del decesso della donna. La notizia della morte della professionista ha rapidamente fatto il giro del paese, gettando nello sconforto amici, parenti e conoscenti. Tra i primi a raggiungere l’abitazione della giovane coppia è stato il sindaco di Novoli, Marco De Luca.