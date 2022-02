Molotov contro la caserma dei carabinieri: attentato dopo il blitz sugli intrecci politica-mafia. Fermato un minorenne

C'è un primo fermo, si tratta di un minorenne, per l'attentato di ieri sera alla caserma dei carabinieri di Neviano, in provincia di Lecce. La bottiglia incendiaria è stata scagliata ieri sera attorno alle 20, colpendo uno dei luoghi simbolo del blitz di lunedì mattina con 15 arresti di persone accusate di essere parte del clan Coluccia di Noha ma anche dell'ex sindaco Antonio Megha con la contestazione di avere stretto un patto per avere il sostegno dell'organizzazione mafiosa alle elezioni comunali di settembre del 2020.

L'ordigno non ha causato danni poiché ha colpito il muro esterno della caserma, resta tuttavia la gravità del gesto: una sfida allo Stato dopo la retata contro una delle poche frange della Scu rimasta attiva nonostante le inchieste della Direzione distrettuale antimafia, le condanne e la certificazione definitiva dell'accusa di associazione mafiosa. La caserma di Neviano, in questo contesto l'estensione sul territorio dell'attività di repressione dell'autorità giudiziaria.

La ricerca nei filmati delle videocamere di sorveglianza

A Neviano nella centrale via Roma sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce per svolgere sì le indagini ma anche per la conoscenza del territorio acquisita nel corso dell'ultima inchiesta sul clan Coluccia condotta con il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia, Carmen Ruggiero. Sono spuntati i primi filmati, quelli dello stesso impianto di videosorveglianza della caserma come anche dei negozi vicini. Come quello di informatica che ha una telecamera puntata verso la caserma e collegata con un portatile esposto in vetrina: ha ripreso l'attentato. Dal lancio della molotov all'esplosione. E ora l'autore avrebbe un nome, anche grazie alle prime indicazioni arrivate dai filmati e dai fotogrammi.

Lo scavo nel tessuto malavitoso dell'area



Ma le ricerche si stanno concentrando fra i componenti della criminalità ritenuti vicini alle persone colpite dal blitz, a quella organizzazione a cui è stata contestata l'accusa di associazione mafiosa ma gli accertamenti riguardano anche a coloro che vengono considerati personaggi minori. La manovalanza. Certo è che le migliaia di pagine del fascicolo dell'inchiesta dicono di una criminalità particolarmente ramificata nel circondario di Galatina-Noha. Uomini - dicono queste le accuse - capaci di imporre interessi usurari a commercianti, imprenditori e gente comune. Di intervenire su dispute sulla concorrenza fra scuole guida, di organizzare una spedizione punitiva contro un giovane accusato di avere rubato in una casa di una persona sotto la protezione del clan. Ed anche di gestire la vendita di una tabaccheria, come pure l'assegnazione di un immobile in una procedura fallimentare del Tribunale di Lecce e di proporsi sul mercato dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua.

Neviano al centro di questa indagine. E questo spiega - sono le prime valutazioni degli inquirenti - la scelta di colpire la caserma dei carabinieri. A Neviano dove l'ex sindaco Megha è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di scambio elettorale politico mafioso, in concorso con il boss Michele Coluccia ed il suo luogotenente Nicola Giangreco: 50 voti in cambio di 3.000 euro in contanti, un posto nell'impresa incaricata della raccolta dei rifiuti ad uno dei figli di Michele Coluccia, la messa disposizione dell'apparato politico-amministrativo e la cura degli affari in Calabria. Tutte circostanze ridimensionate da Megha nell'interrogatorio di garanzia con il giudice per le indagini preliminari, Sergio Tosi, ed assistito dall'avvocato difensore Giuseppe Corleto.

Intanto gli atti dell'inchiesta sono stati trasmessi in prefettura perché valuti se ci siano o meno le circostanze per avviare la procedura per chiedere lo scioglimento del consiglio comunale. L'opposizione dal canto suo ha chiesto alla sindaca Fiorella Mastria di dimettersi. E c'è chi in questo clima ha lanciato la sfida: la criminalità non è stata debellata.

