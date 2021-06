Salento, con l'auto contromano sulla statale: impatto con un camion. Un morto

Tragico incidente, questa mattina all'alba, sulla statale 274 che da Gallipoli conduce a Leuca e che già in passato è stata teatro di numerosi, gravi incidenti. All'altezza dello svincolo per Salve, un camion e un Suv, un Nissan Qashqai, si sono scontrati frontalmente: il conducente dell'auto, rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, non ce l'ha fatta ed è deceduto poco dopo l'impatto.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Tricase, che hanno estratto il corpo senza vita della vittima dall'abitacolo del Suv e i carabinieri delle stazioni di Salve e di Presicce, ai quali spetterà ricostruire l'accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

Da una prima sommaria ricostruzione della dinamica del sinistro, parrebbe che l'auto si muovesse contromano lungo quel breve tratto, per effettuare una inversione a U, e si sia ritrovata improvvisamente di fronte il camion, il cui conducente non è riuscito a fare nulla per evitare l'impatto.

Aggiornamenti nelle prossime ore.