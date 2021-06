Salento, incidente fatale sulla provinciale: muore un motociclista. Grave anche un ciclista

Un motociclista morto, la compagna in ospedale in prognosi riservata ed un ciclista travolto. La caduta delle restrizioni sugli orari di circolazione ha fatto riscoprire la pericolosità delle strade del Salento. Due incidenti in serata - ieri, 17 giugno - fra le 22 e le 22.30.

Il mortale

Nel primo ha perso la vita T.C., 58 anni, di San Donaci: era in giro in moto insieme ad una ragazza, lungo la Nardò-Avetrana quando ha perso il controllo all’altezza di Sant’Isidoro. Nella caduta il mezzo gli ha franato addosso ed è morto sul colpo. Ferita in modo grave la ragazza che per questo è stata trasportata in codice rosso nell’ospedale Sacro Cuore di Gesù, a Gallipoli. Non risultano coinvolti altri mezzi, per questo i carabinieri della stazione di Nardò stanno cercando di capire perché la vittima abbia perso il controllo del motociclo.

Il ciclista

L’altro incidente è avvenuto lungo la Copertino-Nardò: un’auto ha travolto un ciclista che per questo è stato trasportato in codice rosso a Lecce nell’ospedale Vito Fazzi. Sulle responsabilità indagano i carabinieri