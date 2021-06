Manduria, incidente sulla litoranea: ferite anche due donne incinte

E' di quattro feriti, tra loro anche due donne al sesto e settimo mese di gravidanza, il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sulla litoranea di Taranto, nel tratto della Marina di Manduria. Le due donne in attesa con i rispettivi mariti, tutti manduriani tra i 20 e i 25 anni, sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla litoranea "Tarantina" all’incrocio con la zona Chidro, marina di Manduria.

L'incidente

I quattro giovani erano a bordo di una Passat Stationwagon che per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Toyota Yaris guidata da un uomo, anche lui manduriano, che è rimasto illeso. Sul posto sono subito scattati i soccorsi con l'intervento delle ambulanze del 118.

I soccorsi

I quattro feriti, fortunatamente non gravi, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove sono ricoverati. Nessuno, fortunatamente, corre pericolo di vita, e anche i feti, stando a quanto si è appreso, non avrebbero subito danni.