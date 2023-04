Ennesima auto bruciata nella notte nel Salento. Intorno alla mezzanotte di ieri - 27 aprile - una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, distaccamento di Gallipoli, è intervenuta a Racale in via Berlino, per un incendio di un autovettura marca Ford modello Fiesta.

L'auto è stata distrutta dalle fiamme. Sono in corso accertamenti per verificare la natura dell'incendio.